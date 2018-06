Verbot offiziell beendet

Erstmals in der Geschichte Saudi-Arabiens dürfen Frauen von Sonntag an in dem islamischen, streng konservativen Königreich ans Steuer. Um Mitternacht Ortszeit (Samstag, 23 Uhr MESZ) endet das Autofahrverbot für Frauen nun auch ganz offiziell. Bereits in den vergangenen Wochen waren hunderte Führerscheine ausgestellt worden. Die Maßnahme gehört zu einer Reihe von Reformen, mit denen das saudische Königshaus das Land öffnen möchte. Doch der Kurs wird nicht zuletzt durch Verhaftungen von Aktivistinnen überschattet.

