Belgien schießt Tunesien bei WM vom Platz

Belgien hat mit dem zweiten Sieg in der Gruppe G bei der Fußball-WM in Russland die Weichen auf Achtelfinale gestellt. Die Auswahl von Roberto Martinez setzte sich heute in einer intensiven und unterhaltsamen Begegnung gegen Tunesien trotz zahlreich vergebener Chancen mit 5:2 deutlich durch. Zu den Matchwinnern wurden Romelu Lukaku und Eden Hazard, die im Doppelpack trafen. Falls auch England morgen gegen Panama punktet, steht der Aufstieg der Belgier vorzeitig fest.

