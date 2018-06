Formel 1: Hamilton erobert Pole in Frankreich

Titelverteidiger Lewis Hamilton hat die Poleposition für das erste Formel-1-Rennen in Frankreich seit zehn Jahren erobert. Der britische Mercedes-Pilot verwies am Samstag in Le Castellet seinen finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas in der Qualifikation auf Platz zwei. WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel musste sich im Ferrari mit Rang drei begnügen.

