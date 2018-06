24 Verletzte nach Explosion in deutschem Wohnhaus

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Wuppertal in Deutschland sind 24 Menschen verletzt worden. „Vier von ihnen sogar schwer“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr war in der Nacht auf heute mit einem Großaufgebot am Unglücksort in der Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Durch die Detonation brach ein Brand in mehreren Stockwerken aus. Etliche Bewohner - auch der Nachbarhäuser - liefen aus Panik ins Freie. Andere waren vom Fluchtweg durch das Stiegenhaus abgeschnitten und riefen aus Fenstern um Hilfe. Die Löschmannschaften brachten die eingeschlossenen Personen über Drehleitern in Sicherheit.