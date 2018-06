Weiteres Flüchtlingsschiff wartet vor Italien

Ein weiteres Schiff mit im Mittelmeer geborgenen Flüchtlingen bzw. Migrantinnen und Migranten wartet auf die Einfahrt in einen Hafen in Italien. Das dänische Containerschiff mit 113 Menschen an Bord erwarte Anweisungen, wie ein Sprecher der Maersk Line gestern sagte. Die „Alexander Maersk“ befinde sich vor der Küste Siziliens.

Auch heute war nicht klar, ob und wann das Schiff anlegen darf. Der Unternehmenssprecher sagte, die Flüchtlinge seien am Freitag gerettet worden, nachdem die italienische Küstenwache Maersk alarmiert hätte. Italienische Medien zeigten ein Video, wie die Geretteten teils in Wärmedecken auf dem Schiff warten. Eine Schwangere mit ihrer kleinen Tochter und zwei weitere Kinder und eine Frau seien als Notfälle an Land gebracht worden, schrieb die Nachrichtenagentur ANSA.

Das Schiff „Lifeline“ der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline ist mit 239 Flüchtlingen seit Donnerstag auf dem Meer blockiert. Bisher hat kein Land dem Schiff erlaubt, anzulegen. Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega verbietet Hilfsorganisationen die Einfahrt in die Häfen, weil er die Retter für Schlepper hält, die Geld machen wollten.