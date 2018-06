ÖGB startet Hotline zum Thema Arbeitszeit

In seiner Mobilisierung gegen die Arbeitszeitpläne der Bundesregierung richtet der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) nun eine Telefonhotline für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein.

Ab morgen Woche gibt es dort „Erstberatungen zu überlangen Arbeitszeiten, Überstunden, fehlenden Zuschlägen“, wie der ÖGB heute in einer Aussendung mitteilte. Viele Beschäftigte seien „verunsichert: Sie fürchten zu Recht, dass sie dank der Pläne der Regierung bald zwölf Stunden am Tag bzw. 60 Stunden in der Woche arbeiten müssen“, sagte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. An der Hotline würden Expertinnen und Experten „unkompliziert Beratung, Unterstützung und Hilfe“ anbieten.

Katzian appellierte einmal mehr an die Regierung, dass sie ihren Gesetzesentwurf zurückziehen solle. „Er wird durch immer neue angekündigte Änderungen nicht besser, schon gar nicht durch irgendwelche Texte in den erläuternden Bemerkungen.“ Der Sozialdemokrat fordert einen gemeinsamen neuen Entwurf mit den Sozialpartnern und Experten.