Schwierige Gespräche erwartet

Am Sonntag beraten sich in Brüssel 16 EU-Staaten über den zukünftigen Kurs in der EU-Flüchtlings- und Migrationspolitik. Bei dem Sondertreffen sollen die Vorbereitungen für die regulären Migrationsgipfel für Donnerstag und Freitag getroffen werden. Schwierige Gespräche sind zu erwarten - bereits im Vorfeld zeigten Wortmeldungen aus den Staaten, wie tief die Gräben sind. Besonders heikel dürfte das Treffen für die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) werden. Sie steht innenpolitisch durch einen drohenden Alleingang der CSU weiterhin enorm unter Druck und will nun bi- und trilaterale Allianzen schmieden.

