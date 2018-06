Toter bei Angriff auf Roma-Lager in der Ukraine

Bei einem Überfall auf ein Roma-Lager in der Westukraine sind ein Mensch getötet und vier verletzt worden. Vermummte griffen das Lager nahe der Stadt Lwiw mit Baseballschlägern und Messern an, wie die Regionalpolizei heute mitteilte.

Sieben mutmaßliche Beteiligte seien festgenommen worden. Eine Frau, ein Mann und ein zehnjähriger Bub seien mit Stichverletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. In der Ukraine hat es in den vergangenen Monaten mehrere Angriffe auf die Minderheit der Roma gegeben, mutmaßlich von Rechtsextremisten. Menschenrechtsorganisationen bemängeln, dass die Sicherheitsbehörden nicht energisch genug gegen die Täter vorgehen.