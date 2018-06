Fußball-WM: Japan und Senegal um Vorentscheidung

Japan und Senegal heißen nach dem ersten Spieltag die überraschenden Tabellenführer in der Gruppe H. Heute (17.00 Uhr, live in ORF2 und im Livestream) treffen bei der Fußball-WM in Russland die beiden Auftaktsieger im direkten Duell aufeinander und müssen die bisher gezeigten Leistungen bestätigen. Der Gewinner hat beste Chancen auf ein Achtelfinal-Ticket.

