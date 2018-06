Fußball-WM: Kroos bewahrt Deutschland vor Fiasko

Mit dem spätesten Siegestreffer in der WM-Geschichte hat Real-Star Toni Kroos die deutsche Nationalmannschaft gestern nicht nur vor dem drohenden Aus gerettet, sondern der DFB-Elf auch neues Leben eingehaucht.

Über 90 Minuten lang hing das Schicksal des Titelverteidigers gegen Schweden am seidenen Faden, nun hat er den Achtelfinal-Einzug wieder selbst in der Hand. Die Emotionen kochten nach dem Last-Minute-Sieg jedenfalls über, was vor allem Schweden-Teamchef Janne Andersson sauer aufstieß.

Mehr dazu in sport.ORF.at