70-Meter-Absturz mit Pick-up endet glimpflich

In Großarl (Salzburg) hat heute ein 70-Meter-Absturz mit einem Pick-up glimpflich geendet. Die zwei Personen in dem Fahrzeug überstanden den Sturz in einen felsigen Graben praktisch unverletzt.

