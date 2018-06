Urangriff der Pixelaliens: „Space Invaders“ ist 40

Vor 40 Jahren, im Juni 1978, ist „Space Invaders“ erstmals in die japanischen Videospielhallen gekommen. Wegen des großen Erfolges gab es der Legende nach kurz danach eine Knappheit an 100-Yen-Münzen, weil so viele Menschen diese in die Spielautomaten geworfen hatten. „Space Invaders“ ist ein markanter Teil der Popkultur und bietet auch vier Jahrzehnte später noch ein aufregendes Spielerlebnis.

Mehr dazu in fm4.ORF.at