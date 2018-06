Schauspieler Stefan Matousch verstorben

Stefan Matousch, langjähriges Ensemblemitglied des Landestheaters Linz, ist gestern im Alter von 70 Jahren nach einer langen schweren Krankheit gestorben. Das teilte das Landestheater in einer Aussendung am Sonntag mit. Matousch war ab 1998/99 in unzähligen Rollen in Linz zu sehen.

