Fußball-WM: Stand bei Japan - Senegal

Japan und Senegal heißen nach dem ersten Spieltag die überraschenden Tabellenführer in der Gruppe H. Derzeit (Beginn 17.00 Uhr, live in ORF2 und im Livestream) treffen bei der Fußball-WM in Russland die beiden Auftaktsieger im direkten Duell aufeinander und müssen die bisher gezeigten Leistungen bestätigen. Der Gewinner hat beste Chancen auf ein Achtelfinal-Ticket.

