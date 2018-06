Kushner zweifelt an Friedensbereitschaft von Abbas

Jared Kushner, der Berater und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, hat Zweifel an der Friedensbereitschaft von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas geäußert. In einem heute veröffentlichten Interview mit der palästinensischen Zeitung „Al-Kuds“ stellte er sowohl den Willen als auch die Fähigkeit von Abbas in Frage, einen Friedensvertrag auf den Weg zu bringen.

„Präsident Abbas sagt, dass er sich dem Frieden verpflichtet, und ich habe keinen Grund, ihm nicht zu glauben“, sagte Kushner. „Jedoch bezweifle ich, inwieweit Präsident Abbas die Fähigkeit und den Willen dazu hat, ein Abkommen abzuschließen.“ Weiterhin warf er Abbas vor, „seit 25 Jahren“ immer dieselben Argumente zu wiederholen. „In dieser Zeit ist kein Friedensvertrag erreicht worden“, sagte Kushner.

Kritik von palästinensischem Verhandlungsführer

Der palästinensische Verhandlungsführer Sadscheb Erakat sagte zu Kushners Interview, von der Trump-Regierung komme „nichts Substanzielles“. „Kushner repräsentiert eher eine Politik des Diktats als der Verhandlungen“, erklärte Erakat. „Es ist die Trump-Regierung, die sich von den Verhandlungen, internationalem Recht und den UNO-Resolutionen entfernt hat.“

Am Freitag hatten sich Kushner und der US-Nahost-Beauftragte Jason Greenblatt mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu getroffen, um über „die Entwicklungen in der Region sowie die Sicherheit und die humanitäre Situation in Gaza“ zu sprechen, wie das Büro des Ministerpräsidenten mitteilte.