Wildtiere in Wien: Beobachtungsmission startet

Mehr als 600 verschiedene Arten von Wildtieren sind in Mitteleuropas Städten unterwegs. Wie viele der Säugetiere davon in Wien leben, will der Naturschutzbund jetzt genauer unter die Lupe nehmen und bittet Gartenbesitzer um Hilfe.

