Wie der BND die Kommunikation in Österreich überwacht

Die Reaktion der österreichischen Regierung auf die Veröffentlichung einer Liste von Zielen des deutschen Bundesnachrichtendiensts (BND) in Österreich hat unter Geheimdienstkennern Befremden und Belustigung ausgelöst. Der Tenor: Entweder habe man tatsächlich keine Ahnung, wie der Datenaustausch zwischen deutschen und österreichischen Geheimdiensten funktioniert, oder es sei ein innenpolitisches Manöver.

Wirklich getroffen aber wurden die heimischen Geheimdienste, die über den BND an Erkenntnisse aus österreichischen Netzen kommen, zu denen etwa das Heeresnachrichtenamt (HNaA) selbst keinen Zugang hat. Die Kommunikation der österreichischen Ziele wird an Glasfasern mit einem Durchsatz von bis zu 100 Gigabit/sec am Frankfurter Knoten DE-CIX abgezapft. Abzustellen ist das keineswegs, denn der BND hat dafür einen gesetzlichen Auftrag, das HNaA in Österreich hingegen nicht.

