Bauernhaus in Tirol steht in Flammen

Derzeit sind fünf Feuerwehren mit rund 90 Einsatzkräften im Ausserfern in Namlos (Tirol) im Einsatz. Der Dachstuhl eines Bauernhauses steht in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauern an.

