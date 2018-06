Fußball-WM: Japan ringt Senegal Unentschieden ab

Das Duell in der WM-Gruppe H zwischen Japan und Senegal hat heute ein 2:2-Remis gebracht. Die beiden Außenseiter, die zum Auftakt mit Erfolgen gegen die Gruppenfavoriten Kolumbien bzw. Polen überrascht hatten, haben mit nunmehr vier Punkten weiter intakte Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale. Die Afrikaner gingen in Jekaterinburg - unter anderem durch den Ex-Salzburger Sadio Mane - zweimal in Führung, die Asiaten glichen aber jeweils aus.

Mehr dazu in sport.ORF.at