Fußball-WM: England mit Torgala ins Achtelfinale

England hat heute bei der Fußball-WM in Russland mit einer 6:1-Torgala gegen Panama das Achtelfinal-Ticket in Gruppe G gebucht. Bereits zur Halbzeit war es 5:0 gestanden. Gleichzeitig steht damit in Gruppe G auch der Achtelfinal-Einzug von Belgien fest. In Nischni Nowgorod trumpfte Torjäger Harry Kane mit drei Treffern auf, womit er auch die Führung in der WM-Torschützenliste übernahm. Panama hatte nicht viel zu feiern, doch in der 78. Minute brach auch bei den „Los Canaleros“ großer Jubel aus.

Mehr dazu in sport.ORF.at