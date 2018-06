Dämpfer bei Parlamentswahl für AKP

Nach der Präsidentschaftswahl am Sonntag in der Türkei hat sich der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan am Abend nach Auszählung fast aller Stimmen zum Sieger erklärt. Bei der Parlamentswahl dürfte die AKP allerdings einen Dämpfer einstecken müssen. Aber auch bei der Parlamentswahl beansprucht Erdogan die Mehrheit für sich. Die Opposition will das Ergebnis noch nicht akzeptieren. Es sei noch zu früh, um einen Wahlsieger zu erklären. Die Opposition rechnet weiter mit einer Stichwahl für das Präsidentenamt.

Lesen Sie mehr …