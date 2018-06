Ex-Profiboxer wegen Mordes vor Wiener Geschworenen

Ein ehemaliger Profiboxer muss sich heute wegen Mordes am Landesgericht verantworten. Dem gebürtigen Tschetschenen wird vorgeworfen, in der Nacht auf den 1. Oktober 2017 in Wien-Ottakring aus nichtigem Anlass einen 21-jährigen Burschen mit einem Springmesser erstochen zu haben.

Der Boxer, der den Kampfnamen „The Hunter“ trug, war mit mehreren Bekannten unterwegs, als es an der U-Bahnstation Thaliastraße zu einer Meinungsverschiedenheit mit einer anderen Gruppe junger Männer kam. Als sich die Streiterei in Richtung Gürtel verlagerte, ging der 22-jährige Tschetschene plötzlich mit einem gezückten Messer auf den aus Serbien stammenden 21-Jährigen los.

Er versetzte diesem laut Anklage acht Stiche und verletzte ihn tödlich. Ein Begleiter des Boxers - ein 27 Jahre alter Afghane - attackierte noch den Sterbenden, indem er in Richtung dessen Kopfes trat. Er wurde wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung mitangeklagt.