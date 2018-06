Formel 1: Hamilton nutzt Vettel-Patzer

Poleposition-Mann Lewis Hamilton hat gestern in souveräner Manier den Grand Prix von Frankreich in Le Castellet gewonnen. Der britische Mercedes-Pilot holte sich mit seinem insgesamt 65. GP-Sieg auch wieder die WM-Führung von seinem Ferrari-Konkurrenten Sebastian Vettel zurück, der seine Chancen mit einem Crash in der ersten Kurve vergab und sich mit Platz fünf begnügen musste.

