Erdogan sieht „Auftrag vom Volk“

Noch vor dem offiziellen Endergebnis der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei am Sonntag hat sich Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Sieger erklärt. Das „Volk“ habe ihm „den Auftrag der Präsidentschaft und der Regierung gegeben“. Die Opposition sieht das anders. Sie zweifelt an dem großen Vorsprung Erdogans und äußerte Manipulationsvorwürfe. Zudem berichtete die Opposition von mehreren Zwischenfällen und Unregelmäßigkeiten bei der Wahl.

