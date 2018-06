Zwei Polizeiautos stießen zusammen - vier Verletzte

Beim Zusammenprall zweier Streifenwagen im norddeutschen Bundesland Schleswig-Holstein sind vier Polizisten teils schwer verletzt worden. Sie waren gestern Abend auf dem Weg zu einem Verbrauchermarkt in Stockelsdorf, in den wahrscheinlich eingebrochen worden war, wie die Polizei heute Früh mitteilte. Die Polizisten im Alter zwischen 21 und 34 Jahren - darunter eine Frau - wurden in mehrere Krankenhäuser gebracht.

Anrufer hatten mitgeteilt, dass zwei Männer auf der Flucht seien, die offenbar vorher in den Verbrauchermarkt eingebrochen waren. In dem Geschäft war Einbruchsalarm ausgelöst worden. Warum die Polizeiautos auf der Fahrt zum mutmaßlichen Tatort zusammenprallten, ist noch unklar.

Nach dem Zusammenstoß sei eines der Autos gegen einen Ampelmast geprallt, das andere sei auf der Seite liegen geblieben, hieß es weiter. Das Dach des liegenden Wagens musste von der Feuerwehr abgetrennt werden, um die zwei Insassen befreien zu können.