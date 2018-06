Begeisterung über 15-Jährige, die Taubblindem half

Die Unterstützung, die eine 15-Jährige einem blinden und gehörlosen Mann auf einem US-Inlandsflug hat zuteilwerden lassen, hat im Netz zu begeisterten Reaktionen geführt.

Die 15-jährige Clara Daly aus Kalifornien war letzte Woche mit ihrer Mutter unterwegs, als Flugbegleiterinnen fragten, ob jemand von den Mitreisenden die amerikanische Zeichensprache beherrsche. Sie hatten zuvor vergebens versucht, mit dem 64-jährigen Passagier zu kommunizieren. Der blinde und gehörlose Tim Cook reiste allein.

„War Bestimmung“

Daly hatte ein Jahr lang Unterricht in Zeichensprache gehabt und bot ihre Hilfe an. Sie schrieb ihm die Nachrichten in seine Hand. Die beiden unterhielten sich laut der Passagierin, die in der Nähe von Cook saß, mehrmals auf diese Weise während des Fluges.

Der Mann habe viel gelöster gewirkt, nachdem die Jugendliche ihm zu Hilfe gekommen sei. Die Frau postete ein Foto von den beiden mit einer Beschreibung der Szene - das Facebook-Posting wurde mittlerweile mehr als eine Million Mal geklickt.

Cook, der als Erwachsener erblindete und taub wurde, sagte dem TV-Sender KGW-TV, er sei „sehr bewegt“ gewesen, dass das Mädchen ihm geholfen habe. Die 15-Jährige selbst meinte, die Begegnung sei „Bestimmung“. Sie und ihre Mutter hatten eigentlich einen anderen Flug gebucht. Dieser war jedoch ausgefallen, und sie waren umgebucht worden.