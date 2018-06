Kolumbien besiegelt Polens WM-Aus

Kolumbien hat die Chance auf den Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-WM in Russland gewahrt. Die Auswahl von Trainer Jose Pekerman feierte gegen Polen gestern Abend in Kasan einen klaren Erfolg und besiegelte damit den Abschied von Robert Lewandowski und Co. nach der Vorrunde.

Für die endgültige Entscheidung zugunsten der Kolumbianer hatte ein Doppelschlag in der zweiten Halbzeit gesorgt. Mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel wäre Kolumbien fix weiter.

Mehr dazu in sport.ORF.at