Neues Gorillaz-Album gegen Langeweile auf Tour

Die Entstehungsgeschichte des neuen Albums der Gorillaz, „The Now Now“, das diese Woche erscheint, liest sich wie ein Luxusproblem. Gorillaz-Mastermind Damon Albarn wusste, dass er mit den Gorillaz diesen Sommer auf allen möglichen Festivals werde spielen „müssen“, dasselbe Programm wie im Jahr zuvor zu bringen war ihm aber zu langweilig.

So schrieb er seiner Cartoon-Band in aller Kürze ein neues Album namens „The Now Now“, fast ohne Stargäste, aber mit umso mehr Melodie.

