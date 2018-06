Libysche Marine rettet fast tausend Flüchtlinge

Die libysche Marine hat gestern nach eigenen Angaben fast tausend Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet. Am späten Abend traf ein Marineschiff mit 490 Menschen an Bord im Hafen der Hauptstadt Tripolis ein, wie der Marineoffizier Rami Ghommaidh sagte. Die Flüchtlinge seien in mehreren Schlauchbooten unterwegs gewesen und in Not geraten.

Zuvor hatte die Marine bereits 361 Menschen im Mittelmeer aufgegriffen, wie Marinesprecher Ajub Kasem sagte. Unter den vor der Küste von al-Choms geretteten Menschen seien 88 Frauen und 44 Kinder gewesen. In derselben Gegend seien gestern 97 weitere Bootsflüchtlinge gerettet worden.

Seit Mittwoch griff die libysche Marine fast 2.000 Flüchtlinge auf, die über das Mittelmeer nach Europa gelangen wollten. Weitere gerettete Flüchtlinge warten derweil auf Schiffen darauf, in einen europäischen Hafen einlaufen zu dürfen. Italien verweigert inzwischen Hilfs- und Handelsschiffen, die Flüchtlinge an Bord haben, in den Häfen des Landes anzulegen.

Berichte über verwehrte Hilfe

Innenminister Matteo Salvini bekräftigte diese Haltung heute. Er forderte Nichtregierungsorganisationen zudem auf, die Rettung von Flüchtlingen zu unterlassen und das den libyschen Behörden zu überlassen.

Teilweise dürften Hilfsschiffe dieser Aufforderung bereits folgen. Nach Libyen zurückgebrachte Flüchtlinge berichteten, dass ihnen ein Rettungsschiff die Aufnahme verweigert habe. Sie wurden letztlich von der libyschen Küstenwache aufgegriffen. Hilfsorganisationen warnen jedoch davor, Flüchtlinge zurück nach Libyen bringen zu lassen, da ihnen dort eine menschenunwürdige Behandlung droht.

Salvini reist nach Libyen

Heute reiste Salvini nach Libyen, wie er im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. „Mission Libyen, los geht’s“ schrieb der Chef der rechtspopulistischen Lega und veröffentlichte ein Selfie an Bord eines Militärflugzeugs.

Libyens Vizeministerpräsident Ahmed Maitik sagte der italienischen Zeitung „La Repubblica“, sein Land strebe eine enge Kooperation mit Italien an, um gegen Schleuser vorzugehen. „Die Zusammenarbeit mit Italien ist entscheidend“, sagte er. Dass Flüchtlinge Libyen als Transitland für die Reise nach Europa nutzen, sei für sein Land „ein großes Problem“.

Die Schleuser seien „gefährliche kriminelle Banden“, die eine Normalisierung der Lage in Libyen erschwerten, so der Vizepremier. Die von der EU anerkannte libysche Regierung hat nur bei Weitem nicht über das gesamte Land die Kontrolle.