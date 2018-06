Kritik an überzogener Geheimhaltung

Die Vorbereitungen für den U-Ausschuss zur Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) laufen auf Hochtouren. Am Montag kritisierten SPÖ, NEOS und Liste Pilz in einer gemeinsamen Pressekonferenz fehlende Dokumente und als geheim eingestufte Akten. Das Innenministerium will alles fristgerecht geliefert haben. Die Opposition sprach aber von „gezielter Sabotage“ des U-Ausschusses.

Lesen Sie mehr …