Mann in Bregenz verschanzt - Frau tot gefunden

In Bregenz (Vorarlberg) hat sich ein Mann mit einer Schusswaffe in einer Wohnung verschanzt. Nach jüngsten Angaben der Polizei wurde eine Frau durch einen Schuss getötet. Die Verhandlungsgruppe der Exekutive ist an Ort und Stelle und konnte inzwischen Kontakt zu dem Mann aufnehmen.

