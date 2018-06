Britische Single-Charts erstmals mit Video-Views

Die Regeln für die britischen Single-Charts werden einmal mehr geändert: Ab dieser Woche zählen erstmals auch Musikvideostreams und -downloads mit.

In die Bewertung werden freilich nur offizielle Videos einbezogen, die via YouTube, Apple, Tidal und Spotify angesehen werden. Damit passt sich die Musikindustrie an die sich rasch verändernden Gewohnheiten, Musik zu hören und zu sehen, an.

Im Vorjahr brach etwa das Musikvideo zum Song „Despacito“ alle Rekorde und wurde zum meistgesehenen YouTube-Video. Martin Talbot, Chef der britischen Charts, betonte gegenüber der BBC: „Die Art und Weise, wie Fans Musik konsumieren, ändert sich von Monat zu Monat.“

Soll Charts nicht auf Kopf stellen

Talbot zeigte sich überzeugt, dass durch die neuen Regeln die Charts nicht auf den Kopf gestellt werden. „Wir werden nicht plötzlich Dutzende Songs in den Top 20 sehen, die vorher nicht dort waren.“

Mehrere britische Musikerinnen und Musiker begrüßten die Änderung. In einem Testlauf gab es durch die Einbeziehung der Videoabrufe laut dem britischen Independent nur geringe Veränderungen in der Reihung.