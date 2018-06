Frau stürzte beim Schwammerlsuchen - tot

In Gosau (Oberösterreich) ist eine Frau beim Schwammerlsuchen 70 Meter in den Tod gestürzt. Die Pensionistin war alleine in einem Wald unterwegs gewesen. Die Bergrettung fand die tödlich verunglückte Frau in einem Bachbett.

