Erdogan fährt klaren Sieg ein

Nach dem klaren Sieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan und seiner Partei AKP bei den Wahlen in der Türkei hat sich am Montag nun auch die Wahlbeobachtungsmission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) geäußert. Sie kritisierte den Ablauf der Wahlen und ortete einen „Mangel an gleichen Bedingungen“. Gemeint ist etwa die „exzessive Berichterstattung“ regierungsnaher Medien. Immerhin seien demokratische Regeln aber „weitgehend eingehalten“ worden.

