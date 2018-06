EU-Parlament für Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn

Der Innenausschuss des EU-Parlaments hat heute in Brüssel mehrheitlich für die Einleitung eines Rechtsstaatsverfahrens gegen Ungarn wegen schwerwiegender Grundrechtsverstöße in dem Land gestimmt. Ungarn wäre nach Polen das zweite Land in der EU mit einem solchen Verfahren, das bis zum Entzug der Stimmrechte gehen kann.

In dem Bericht der niederländischen grünen Europaabgeordneten Judith Sargentini heißt es: „Es besteht die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Werte, auf die sich die Union gründet, durch Ungarn.“

Der Rat der EU wird dazu aufgefordert, ebenfalls festzustellen, ob es einen ernsthaften Verstoß gegen die europäischen Werte in Ungarn gibt. Für die Empfehlung des EU-Parlaments stimmten 37 Abgeordneten, dagegen votierten 19.

Karas: Geht um „grundlegende Spielregeln“

Die ÖVP-Europaabgeordneten Othmar Karas und Heinz Becker, die im Parlament in der gleichen Fraktion sitzen wie die Abgeordneten der ungarischen Regierungspartei FIDESZ, sprachen sich ebenfalls für eine Aktivierung des Artikel-7-Verfahrens gegen Ungarn aus.

„Es geht um die grundlegenden Spielregeln von Demokratie, Gewaltenteilung und Grundrechte. Bei Werte- und Rechtsstaatsfragen kann es für eine christdemokratische Volkspartei keine Neutralität geben“, sagte Karas. Der Bericht des EU-Parlaments begründe mit konkreten Beispielen, „warum dieser Schritt gesetzt werden muss“.

EVP-Fraktion in der Pflicht

SPÖ-EU-Abgeordneter Josef Weidenholzer freute sich, dass „einige EVP-Abgeordnete im Innenausschuss erkannt“ hätten, dass sich Probleme nicht aussitzen lassen. „Nun muss auch bei Fraktionsvorsitzendem (Manfred, Anm.) Weber die Einsicht folgen, dass die europäische Antwort auf Orban Entschlossenheit sein muss“, so Weidenholzer.

Ähnlich äußerte sich Angelika Mlinar von NEOS. „Viel zu lange wurden Ungarn und andere EU-Staaten auf Druck der EPP mit zweierlei Maß gemessen. Ich erwarte mir von Bundeskanzler (Sebastian, Anm.) Kurz, dass er hier ebenfalls auf seinen Parteifreund Orban einwirkt und seinen Kuschelkurs gegenüber Ungarn aufgibt“, so die EU-Mandatarin.

Im April hatte Ungarns Außenminister Peter Szijjarto vor dem Innenausschuss die Vorwürfe zurückgewiesen, wonach in seinem Land Demokratie und Rechtsstaat in ernster Gefahr seien. Szijjarto bezeichnete das Papier vor EU-Abgeordneten als „Ansammlung von Lügen“.