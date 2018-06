WKÖ zweifelt an AK-Umfrage

Die Arbeitszeit bleibt weiterhin das bestimmende Thema in der Innenpolitik. Am Montag veröffentlichte die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich das Ergebnis einer Umfrage zum Thema Überstunden: Mehr als zwei Drittel der österreichischen Beschäftigen müssten Überstunden machen. Ein Fünftel davon soll nicht bezahlt werden - an diesen Angaben zweifelt jedoch die Wirtschaftskammer (WKÖ), die auf eigene Umfrageergebnisse hinweist. Im Hinblick auf die Reform der Arbeitszeit verweist die Regierung einmal mehr auf die „Freiwilligkeit“ beim Zwölfstundentag.

