ÖGB schwört sich gegen Arbeitszeitpläne der Regierung ein

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) hat heute in Wien eine „BetriebsrätInnen-, PersonalvertreterInnen- und GewerkschafterInnen-Konferenz“ abgehalten. Grund dafür ist laut ÖGB, dass die Regierung bei ihrem Vorhaben zur Arbeitszeitflexibilisierung auf eine sozialpartnerschaftliche Einigung verzichtet habe und den Arbeitnehmern Rechte nehmen wolle.

Die Mitwirkung von Betriebsräten und Personalvertretern werde „komplett ausgehebelt“, kritisiert der ÖGB. „Nein zum 12-Stunden-Tag“, lautete ein Hauptmotto der Veranstaltung, zu der viele hundert Betriebsräte und Co. erschienen waren.

Beispielsweise wurden „Arschkarten“ für Arbeitnehmerinnen in türkis-blauem Design in Anspielung auf die Bundesregierung und Buttons mit durchgestrichenen Zwölfern verteilt. Transparente mit „Nein zur 60-Stunden-Woche“ wurden genauso in die Höhe gehalten wie solche, die den Zusatz „Streikbereit!“ oder „Generalangriff erfordert Generalstreik“ darauf hatten.

„Entsprechende“ Schritte angekündigt

Laut ÖGB-Chef Wolfgang Katzian (SPÖ) - er trat als Abschlussredner auf - kamen 1.200 Kolleginnen und Kollegen zur Versammlung. „Wenn rote Linien überschritten werden, wird es entsprechende gewerkschaftliche Schritte geben.“

Die Vorgangsweise von ÖVP und FPÖ habe er sich „nicht in den schlimmsten Träumen erwartet: Umso schärfer muss unsere gemeinsame Antwort sein.“ Die Bundesregierung habe die ausgestreckte Hand der Arbeitnehmervertreter weggeschlagen, so Katzian.

Er habe die Regierung gewarnt, dass sich ausgestreckte Hände schnell in geballte Fäuste verwandeln könnten. Dem Skandal werde man sich entgegenstellen. Widerstand werde es „jetzt, am Samstag (Tag einer Demonstration, Anm.) und über den Samstag hinaus“ geben.