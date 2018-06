Fußball-WM: Uruguay holt sich den Gruppensieg

Uruguay hat sich heute bei der Fußball-WM in Russland in Samara den Sieg in Gruppe A mit einem klaren 3:0-Erfolg über Gastgeber Russland geholt. Damit sind die Südamerikaner bei dieser WM weiter ohne Gegentor.

Russland, das über weite Strecken mit einem Mann weniger auskommen musste, trifft somit als Zweiter im Achtelfinale auf den Sieger der Gruppe B mit Spanien und Portugal. Im aufstiegsmäßig bedeutungslosen Parallelspiel der Gruppe A in Wolgograd gab es ein unerwartetes Ergebnis.

