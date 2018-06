USA wollen Einschränkungen für Investoren für alle Länder

Die geplanten Einschränkungen der USA für Investoren sollen nach Angaben von Finanzminister Steven Mnuchin für alle Länder gelten und richten sich nicht speziell gegen China. Die Beschränkungen beträfen alle Länder, „die versuchen, Technologie von uns zu stehlen“, schrieb er heute im Kurznachrichtendienst Twitter. Anderslautende Meldungen etwa des „Wall Street Journal“ seien Falschnachrichten.

Nach Angaben aus Regierungskreisen wird an Regeln gearbeitet, die den Verkauf bestimmter US-Technologiefirmen an Unternehmen untersagen, an denen chinesische Investoren mehr als ein Viertel der Anteile halten. Die Pläne sollen am Freitag bekanntgegeben werden, sagte ein mit dem Vorgang vertrauter Regierungsvertreter. Bis dahin seien noch Änderungen möglich, etwa bei der Beteiligungsschwelle.

Trump wirft China mehrere unfaire Handelspraktiken vor. Die geplanten Einschränkungen für Investoren zielen dem Insider zufolge vor allem auf das strategische „Made in China 2025“-Programm ab. Am 6. Juli treten US-Strafzölle auf chinesische Waren im Volumen von 34 Milliarden Dollar in Kraft - auf dem Spiel stehen insgesamt Güter im Wert von 450 Milliarden Dollar. In der US-Regierung gibt es aber noch keine einheitliche Linie, wie hart man gegen China vorgehen soll.