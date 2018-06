Ex-NATO-Generalsekretär darf nicht in USA einreisen

Dem ehemaligen NATO-Generalsekretär Javier Solana ist wegen früherer Besuche im Iran die Einreise in die USA verwehrt worden. „Es ist eine etwas lächerliche Entscheidung“, sagte Solana gestern einem spanischen Fernsehsender. Der Spanier hatte ein Onlineformular für eine USA-Reise ausgefüllt und wurde abgelehnt.

2015 war er im Iran, um das inzwischen von den USA aufgekündigte Atomabkommen mitzuverhandeln. „Die Leute müssen weiterhin in die schwierigsten Länder reisen und Verhandlungen fortführen“, kritisierte Solana die Entscheidung. Von 1995 bis 1999 war er NATO-Generalsekretär, im Anschluss bis 2009 EU-Außenbeauftragter.

EU-Bürger müssen für USA-Reisen bis zu drei Monaten lediglich ein Onlineformular ausfüllen, um einreisen zu können. Seit 2015 müssen sich allerdings diejenigen, die zuvor im Iran, Irak, Sudan, Jemen oder in Syrien, Libyen oder Somalia waren, in einem komplizierteren Prozess um ein Visum bewerben. Für Regierungsmitarbeiter gilt das zwar nicht - aber schon 2013 war Solana in keiner offiziellen Position mehr, als er an der Vereidigung des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani teilnahm.