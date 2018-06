Oscar-Akademie lädt 928 neue Mitglieder ein

Die Oscar-Akademie hat mehr als 900 Personen eingeladen, ihre neuen Mitglieder zu werden. Darunter war auch „Harry Potter“-Autorin J.K.Rowling, wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences gestern in Los Angeles mitteilte. Insgesamt seien 928 Menschen aus 59 Ländern eingeladen worden, rund die Hälfte sind Frauen. 17 der Eingeladenen hätten schon mindestens einmal einen Oscar gewonnen.

Unter den Auserwählten ist eine bunte Riege von Filmschaffenden, von aktuellen Hollywoodstars wie der Komikerin Amy Schumer bis hin zum indischen Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan. Gleichzeitig wurden auch Personen des Arthouse-Kinos wie der international ausgezeichnete ungarische Regisseur Bela Tarr mit einer Einladung geehrt. Die neuen Mitglieder dürfen künftig bei der Vergabe der Oscars mit abstimmen.