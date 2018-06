Weit weniger Deutschklassen als angenommen

Für viele Diskussionen hat der Plan der ÖVP-FPÖ-Regierung gesorgt, Kinder mit mangelhaften Deutschkenntnissen in eigenen Förderklassen zusammenzufassen.

Sowohl inhaltlich als auch wegen der zusätzlichen Kosten standen die Deutschförderklassen in der Kritik.

Wie das Ö1-Morgenjournal heute berichtete, zeigt sich nun aber, dass, zumindest was die Zahl der Klassen betrifft, das Bildungsministerium in seinen ursprünglichen Schätzungen über das Ziel hinausgeschossen war.

Audio dazu in oe1.ORF.at

Ursprünglich war der Bedarf auf knapp 1.900 Deutschklassen geschätzt worden. Mittlerweile geht das Ministerium von weniger als 1.000 solcher Klassen für Volksschulen, Neue Mittelschulen und Polytechnische Schulen aus. In Wien hat sich die Zahl etwa von 600 auf 300 halbiert, in Salzburg sind nach momentanen Berechnungen statt 93 nur 27 Klassen nötig. In Vorarlberg blieben von ursprünglich 79 prognostizierten nur neun Deutschförderklassen über.

Ministerium rechnet noch mit Änderungen

Das Ministerium erklärte die gesunkenen Zahlen mit zu hohen Prognosen aus den Bundesländern und der gesunkenen Migration. Deshalb sei die Zahl der außerordentlichen Schülerinnen und Schüler, die Förderklassen brauchten, gesunken.

Ursprünglich sei von 35.000 Kindern und Jugendlichen ausgegangen worden, jetzt seien es um 20 Prozent weniger. Das Bildungsministerium rechnet allerdings damit, dass sich auch an diesen Zahlen noch einiges ändern wird. Denn für die Überprüfung der Deutschkenntnisse gibt es bisher kein einheitliches Verfahren.