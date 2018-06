Basketball: „The Beard“ räumt bei NBA-Gala ab

James Harden trägt nicht nur den markantesten Bart der National Basketball Association (NBA), sondern ist erstmals in seiner Karriere am gestern Abend (Ortszeit) auch zum wertvollsten Spieler (MVP) der Liga gekürt worden. Der Superstar der Houston Rockets mit dem passenden Spitznamen „The Beard“ räumte nach einer Traumsaison bei der Gala in Santa Monica ab. Auch sonst gingen die Auszeichnungen an die im Vorfeld erwarteten Favoriten.

