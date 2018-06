Frankreich denkt schon an WM-Achtelfinale

Frankreichs Nationalmannschaft kann heute (16.00 Uhr, live in ORF eins) ohne Druck in das abschließende Vorrundenspiel bei der Fußball-WM in Russland gehen. Gegen Dänemark reicht schon ein Remis, um den Sieg in Gruppe C zu fixieren.

In Gedanken sind „Les Bleus“ schon im Achtelfinale. Coach Didier Deschamps wird sehr wahrscheinlich mit einer Gelben Karte vorbelastete Spieler ersetzen. Den Dänen würde für den Einzug in die nächste Runde ebenfalls ein Unentschieden genügen. Hilfe von Frankreich dürfen sie sich aber nicht erhoffen.

Mehr dazu in sport.ORF.at