So kommt man in WM-Gruppe C weiter

Hinter Frankreich haben Dänemark und Australien in der WM-Gruppe C noch die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Die Dänen besitzen vor dem Duell mit den bereits aufgestiegenen Franzosen in Moskau die bessere Ausgangslage. Australien braucht einen Sieg über Peru in Sotschi und französische Schützenhilfe.

