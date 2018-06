Minister will „über Fairness nachdenken“

Nach den Kompensationsprüfungen liegen die endgültigen Ergebnisse der Zentralmatura vor - und die Ergebnisse sind, wie ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann in einer Pressekonferenz am Dienstag sagte, vor allem in Mathematik „nicht ganz berauschend“. Er kündigte mehrere Maßnahmen an, mit denen die Zentralmatura in den kommenden Monaten evaluiert werden soll. Aus seiner Perspektive habe sich sie standardisierte Reifeprüfung „grundsätzlich bewährt“, dennoch sehe er die „Notwendigkeit, über Fairness nachzudenken“, so Faßmann.

