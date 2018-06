Dönmez: Moscheeschließungen „Geschenk für Erdogan“

Der ÖVP-Abgeordnete Efgani Dönmez kritisiert die von der Regierung im türkischen Wahlkampf verhängten Moscheeschließungen als Hilfe für Präsident Recep Tayyip Erdogan.

„Man muss da nicht um den heißen Brei herumreden, mit den angekündigten Moscheeschließungen wurde Erdogan Wahlkampfhilfe geleistet“, sagte Dönmez heute im „Standard“: „Und Erdogan hat das Geschenk aus Wien dankend angenommen.“

An der Präsidentenwahl am Sonntag nahm etwas weniger als die Hälfte der in Österreich lebenden Türkinnen und Türken teil, davon stimmten 72,3 Prozent für Erdogan. Noch etwas besser schnitt der wiedergewählte Amtsinhaber in den Niederladen (73 Prozent) und in Belgien (74,9 Prozent) ab. In Deutschland stimmten 64,8 Prozent der Türkinnen und Türken für Erdogan. Die Wahlbeteiligung lag in allen drei Ländern um die 50 Prozent.

In vielen anderen europäischen Ländern schaffte Erdogan dagegen keine Mehrheit bei den Auslandstürken und - türkinnen. Auch in der Türkei schnitt er deutlich schlechter ab (52,6 Prozent).