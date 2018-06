US-Grenzbehörden setzen Strafverfolgung von Familien aus

Wegen fehlender Unterkünfte haben die US-Behörden an der Grenze zu Mexiko die strafrechtliche Verfolgung von Migranten und Migrantinnen ausgesetzt, die mit ihren Kindern die Grenze illegal überquert haben.

Es fehle der Platz, um all die Familien unterzubringen, sagte der Chef der US-Zoll- und -Grenzschutzbehörde, Kevin McAleenan, gestern vor Journalistinnen und Journalisten in Texas. Die „Null Toleranz“-Politik bleibe aber in Kraft.

„Wir verfolgen diese Eltern nicht strafrechtlich“, sagte McAleenan laut dem Onlinejournal Politico. Er habe die Strafverfolgung von Eltern schon kurz nach der Unterzeichnung des Dekrets durch US-Präsident Donald Trump ausgesetzt. Trump hatte vergangene Woche die umstrittene Anordnung zur Trennung von Familien bei der illegalen Einreise in die USA aufgehoben.

Der „New York Times“ zufolge sagte McAleenan, seine Behörde und das Justizministerium müssten sich auf eine Regelung einigen, „wonach Eltern, die ihre Kinder über die Grenze bringen - die unsere Gesetze missachten und ihr Leben an der Grenze in Gefahr bringen -, straftrechtlich belangt werden können, ohne lange von ihren Kindern getrennt zu sein“.