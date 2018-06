Vor Bayern-Wahl im Panikmodus?

Im Herbst findet in Bayern eine Landtagswahl statt - und die regierende CSU unter ihrem neuen Parteichef Markus Söder fürchtet um die „Absolute“. Vor allem die rechtspopulistische AfD will Söder im Zaum halten und hat generell ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz zu seinem Vorbild erkoren. Mit einer ultimativen Politik und Rhetorik in der Flüchtlingsfrage riskiert die CSU seit Tagen den Bruch der Koalition mit der CDU von Kanzlerin Angela Merkel. Doch diese „Bavaria first“-Politik, wie Kritiker sie nennen, könnte zum Bumerang für die CSU werden.

