Bürgermeister in Waidhofen in schweren Unfall verwickelt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es heute kurz vor Mittag in Waidhofen an der Ybbs (Niederösterreich) gekommen. Ein Auto wurde auf einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst. Nach ersten Informationen saßen in dem Unfallfahrzeug der Bürgermeister von Waidhofen an der Ybbs, der Vizebürgermeister sowie eine Mitarbeiterin des Bürgermeisters.

